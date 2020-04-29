Біатлон: IBU опублікував календар сезону-2020/2021

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оприлюднив розгорнутий календар наступного Кубка світу.

Сезон стартує в кінці листопада у фінському Контіолахті, а завершиться в березні у норвезькому Гольменколлені. Загалом у календарі заплановано 10 етапів, повідомляє офіційний сайт IBU.

Чемпіонат світу-2021 пройде в словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.

Кубок світу.

1-й етап (Контіолахті, Фінляндія): 28 листопада - індивідуальна гонка (чоловіки), індивідуальна гонка (жінки); 29 листопада - спринт (чоловіки), спринт (жінки).

2-й етап (Естерсунд, Швеція): 3 грудня - спринт (чоловіки), спринт (жінки); 5 грудня - гонка переслідування (чоловіки), естафета (жінки); 6 грудня - естафета (чоловіки), гонка переслідування (жінки).

3-й етап (Гогфільцен, Австрія): 11 грудня - спринт (жінки), спринт (чоловіки); 12 грудня - естафета (жінки), гонка переслідування (чоловіки); 13 грудня - гонка переслідування (жінки); 13 грудня - естафета (чоловіки).

4-й етап (Ансі, Франція): 17 грудня - спринт (чоловіки); 18 грудня - спринт (жінки); 19 грудня - гонка переслідування (чоловіки), гонка переслідування (жінки); 20 грудня - мас-старт (чоловіки), мас-старт (жінки).

5-й етап (Обергоф, Німеччина): 7 січня - спринт (жінки); 8 січня - спринт (чоловіки); 9 січня - гонка переслідування (жінки), гонка переслідування (чоловіки); 10 січня - змішана естафета, сингл-мікст.

6-й етап (Рупольдинг, Німеччина): 13 січня - спринт (чоловіки); 14 січня - спринт (жінки); 15 січня - естафета (чоловіки); 16 січня - естафета (жінки); 17 січня - мас-старт (чоловіки), мас-старт (жінки).

7-й етап (Антгольц, Італія): 21 січня - індивідуальна гонка (жінки); 22 січня - індивідуальна гонка (чоловіки); 23 січня - мас-старт (жінки), 23 січня - естафета (чоловіки); 24 січня - естафета (жінки), 24 січня - мас-старт (чоловіки).

Чемпіонат світу (Поклюка, Словенія): 10 лютого - змішана естафета; 12 лютого - спринт (чоловіки); 13 лютого - спринт (жінки); 14 лютого - гонка переслідування (чоловіки), 14 лютого - гонка переслідування (жінки); 16 лютого - індивідуальна гонка (жінки); 17 лютого - індивідуальна гонка (чоловіки); 18 лютого - сингл-мікст; 20 лютого - естафета (жінки), естафета (чоловіки); 21 лютого - мас-старт (жінки), мас-старт (чоловіки).

8-й етап (Пекін, Китай): 26 лютого - естафета (жінки); 27 лютого - естафета (чоловіки); 28 лютого - спринт (жінки), спринт (чоловіки); 1 березня - гонка переслідування (жінки), гонка переслідування (чоловіки).

9-й етап (Нове-Мєсто, Чехія): 11, березня - спринт (чоловіки); 12 березня - спринт (жінки), 13 березня - гонка переслідування (чоловіки), гонка переслідування (жінки); 14 березня - змішана естафета, сингл-мікст.

10-й етап (Гольменколлен, Норвегія): 18 березня - суперспринт (жінки), суперспринт (чоловіки); 20 березня - спринт (жінки), спринт (чоловіки); 21 березня - мас-старт (жінки), мас-старт (чоловіки).