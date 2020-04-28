В’ячеслав Петров виграв турнір Cyber Суперліга Парі-Матч

У фіналі Петров обіграв Юрія Кондракова 2:1.

В’ячеслав Петров з «Київ-Баскета» став переможцем першого кіберспортивного баскетбольного турніру – Cyber Суперліги Парі-Матч. У фінальній серії він здолав одноклубника Юрія Кондракова, повідомляє сайт ФБУ.

Для загальної перемоги Петрову знадобилося три матчі. В’ячеслав Петров («Лейкерс») - Юрій Кондраков («Юта») – 2:1 (60:65, 70:61, 72:52).

Андрій Кожем’якін із «Запоріжжя» переміг Олександра Липового з грецького «Промітеаса» в матчі за третє місце.

Нагадаємо, всього в дебютному турнірі Cyber Суперліги Парі-Матч взяли участь 12 українських професіональних баскетболістів.

Фото: сайт ФБУ