Коноплянка у складі збірної України обіграв Румунію у FIFA 20

Український півзахисник виграв два з трьох матчів у Резвана Маріна.

Україна обіграла Румунію в товариському матчі з футбольного симулятора FIFA 20 – 2:1, повідомляє Укрінформ.

За Україну грав півзахисник Євген Коноплянка. Його суперник - Резван Марін. Коноплянка переміг Маріна за сумою трьох матчів - 3:0, 3:6 і 4:2.

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Нагадаємо, у товариському матчі з FIFA 20 проти Польщі збірна України в складі Коноплянки і Олександра Зінченка здобула перемогу.

Фото: Укрінформ