Карлсен переграв Непомнящего в "армагеддоні" на Magnus Carlsen Invitational

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися перші матчі шостого туру.

Ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен на тай-брейку ("армагеддон") обіграв росіянина Яна Непомнящего - 3:2 (рахунок у матчі 2:1), а іранець Аліреза Фірузджа взяв гору над голландцем Анішем Гірі - 2,5:1,5 (рахунок у матчі 3:0), повідомляє Укрінформ.

У середу, 29 квітня, шостий тур продовжать поєдинки Хікару Накамура (США) - Дін Ліжень (Китай), Фабіано Каруана (США) - Максим Вашьє-Лаграв (Франція).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 13 очок (після 6-ти матчів), Накамура - 11 (5), Дін Ліжень - 11 (5), Каруана - 10 (5), Фірузджа - 6 (6), Непомнящий - 6 (6), Вашьє-Лаграв - 5 (5), Гірі - 4 (6).

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Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами колового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

На фото: Магнус Карлсен (fide.com).