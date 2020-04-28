Світоліна програла Азаренко на віртуальному турнірі Madrid Open

Українська тенісистка програла вже другий матч в групі.

Еліна Світоліна програла Вікторії Азаренко у другому матчі віртуального турніру Madrid Open (1:3), повідомляє Sport Arena.

Вчора перша ракетка України в тенісному симуляторі поступилася Сорані Кирсті (2:4).

Світоліна зіграє завершальний матч в групі проти Йоганни Конти. Еліна зберігає шанси на вихід в наступний раунд у випадку великої перемоги над британкою і поразки Азаренко від Кирсті в паралельному матчі.

Читайте також: Світоліна програла Кирсті на старті віртуального турніру в Мадриді

Нагадаємо, офіційний тенісний сезон призупинили до 13 липня через пандемію COVID-19. Відновлення матчів можуть відкласти до 3 серпня.

Фото: сайт WTA