Чемпіонат світу-2021 з боксу перенесли в Сербію, Індія оштрафована на $500 тисяч
Укрінформ
XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків під егідою Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA) у 2021 році пройде у Белграді (Сербія).
Про це повідомляє офіційний сайт AIBA.
Після того, як організатор змагань Нью-Делі (Індія) не виконав свої фінансові зобов'язання, як зазначено в умовах Угоди з містом-господарем чемпіонату, AIBA розірвала договір.
Таким чином, Індія повинна буде заплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів США.