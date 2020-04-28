Чемпіонат світу-2021 з боксу перенесли в Сербію, Індія оштрафована на $500 тисяч

XXI чемпіонат світу з боксу серед чоловіків під егідою Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA) у 2021 році пройде у Белграді (Сербія).

Про це повідомляє офіційний сайт AIBA.

Після того, як організатор змагань Нью-Делі (Індія) не виконав свої фінансові зобов'язання, як зазначено в умовах Угоди з містом-господарем чемпіонату, AIBA розірвала договір.

Таким чином, Індія повинна буде заплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів США.