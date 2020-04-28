Виконком Європейської легкоатлетичної асоціації у Києві відтерміновано

Чергове засідання Виконавчого комітету Європейської легкоатлетичної асоціації (EA), яке мало відбутися 22-24 червня у Києві, відтерміновано.

Про це повідомляє сайт "Легка атлетика України".

Через ситуацію, що склалася у світі через пандемією коронавірусу, проведення цього важливого міжнародного спортивного заходу, як і багатьох інших, в дані терміни стало не можливим.

Усі найближчі заходи з календаря Європейської Атлетики скасовано, перенесено або, якщо є можливість, переведено в онлайн-режим. Не стало виключенням і засідання Виконкому ЕА, яке 22-24 червня мала приймати столиця України.

8-10 травня в режимі відеоконференції, відбудеться засідання Ради ЕА (його мав приймати Париж), на якому керівництво Європейської Атлетики в тому числі обговорить майбутню долю цьогорічних змагань та заходів.