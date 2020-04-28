Хокей: Ліга чемпіонів сезону-2020/2021 планує старт на жовтень
Укрінформ
Хокейна Ліга чемпіонів оголосила про плани на сезон-2020/2021.
Старт змагань відкладено на 6 жовтня, а їхній формат буде змінений, повідомляє офіційний сайт турніру.
Групової стадії нинішнього року проводити не будуть. 32 команди стартують у розіграші одразу із плей-офф. З 1/16 фіналу до півфіналу команди гратимуть по одному матчу вдома і в гостях. Фінальний поєдинок складатиметься з однієї гри і пройде у лютому.
Нагадаємо, що чинними переможцями Ліги чемпіонів є хокеїсти шведського клубу "Фрелунда".
Фото: iihf.com.