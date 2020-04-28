Ексгравець НБА Телфейр втратив сім'ю через коронавірус

У житті 34-річного ексбаскетболіста НБА Себастьяна Телфейра трапилася подвійна трагедія.

Напередодні від COVID-19 померла його мати в віці 64 років, а кілька тижнів тому з тієї ж причини пішов із життя старший брат. Про це повідомляє Ua-football.com

Американський розігруючий Себастьян Телфейр у 2004 - 2014 роках грав у восьми клубах НБА. В середньому за гру він набирав 7,4 очка і робив 3,5 передачі.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних. До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).

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Чемпіонат НБА призупинили 11 березня. З того часу позитивний тест на COVID-19 здали гравці клубів "Юта Джаз", "Детройт Пістонс", "Бруклін Нетс" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Керівництво Національної баскетбольної асоціації вирішило дозволити деяким командам ліги проводити тренування з 1 травня. До практичних занять зможуть повернутися команди тих штатів, де місцева влада послабить карантинні заходи.

Фото: ua-football.com