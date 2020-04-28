Ексгравець НБА Телфейр втратив сім'ю через коронавірус
Напередодні від COVID-19 померла його мати в віці 64 років, а кілька тижнів тому з тієї ж причини пішов із життя старший брат. Про це повідомляє Ua-football.com
Американський розігруючий Себастьян Телфейр у 2004 - 2014 роках грав у восьми клубах НБА. В середньому за гру він набирав 7,4 очка і робив 3,5 передачі.
Як повідомлялося, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних. До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).
Чемпіонат НБА призупинили 11 березня. З того часу позитивний тест на COVID-19 здали гравці клубів "Юта Джаз", "Детройт Пістонс", "Бруклін Нетс" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Керівництво Національної баскетбольної асоціації вирішило дозволити деяким командам ліги проводити тренування з 1 травня. До практичних занять зможуть повернутися команди тих штатів, де місцева влада послабить карантинні заходи.
Фото: ua-football.com