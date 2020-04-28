ФІФА може заборонити плювки під час матчів - ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може заборонити гравцям плюватися під час матчів при поновленні чемпіонатів для того, щоб зупинити поширення коронавірусу.

За словами голови Медичного комітету ФІФА Мішеля Д'Хуга, футболісти можуть отримати від суддів попередження і жовту картку за плювок на полі, так як слина, яка годинами залишається на полі, може поширювати коронавірусну інфекцію, повідомляє британське видання Daily Mail.

Оскільки футбол в Англії наближається до повернення, а клуби Прем'єр-ліги (АПЛ) поступово повертаються до тренувань, Мішель Д'Хуг попередив, що футболістам доведеться міняти манери на полі з міркувань здоров'я і безпеки.

Фото: Eurosport.