Європейські ліги до 25 травня мають надати УЄФА плани рестарту сезону

Європейські ліги до 25 травня мають надати УЄФА плани рестарту сезону

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій висзначив європейським лігам крайній термін 25 травня для того, щоб ті надали плани з відновлення внутрішніх чемпіонатів.

55 членів асоціації УЄФА мають до цього терміну визначитися з датами повернення до гри і 27 травня повідомити їх на відеоконференції, повідомляє Sky Sports

Разом з тим, якщо епідеміологічна ситуація в окремих країнах не дасть змогу відновити змагання, УЄФА поставиться до цього із розумінням.

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УЄФА також звернувся до представників приймаючих міст Євро, які мають підтвердити намір проводити у себе матчі в 2021 році.

Фото: uefa.com.

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