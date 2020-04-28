Європейські ліги до 25 травня мають надати УЄФА плани рестарту сезону
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій висзначив європейським лігам крайній термін 25 травня для того, щоб ті надали плани з відновлення внутрішніх чемпіонатів.
55 членів асоціації УЄФА мають до цього терміну визначитися з датами повернення до гри і 27 травня повідомити їх на відеоконференції, повідомляє Sky Sports.
Разом з тим, якщо епідеміологічна ситуація в окремих країнах не дасть змогу відновити змагання, УЄФА поставиться до цього із розумінням.
УЄФА також звернувся до представників приймаючих міст Євро, які мають підтвердити намір проводити у себе матчі в 2021 році.
Фото: uefa.com.