Європейські ліги до 25 травня мають надати УЄФА плани рестарту сезону

Союз європейських футбольних асоціацій висзначив європейським лігам крайній термін 25 травня для того, щоб ті надали плани з відновлення внутрішніх чемпіонатів.

55 членів асоціації УЄФА мають до цього терміну визначитися з датами повернення до гри і 27 травня повідомити їх на відеоконференції, повідомляє Sky Sports.

Разом з тим, якщо епідеміологічна ситуація в окремих країнах не дасть змогу відновити змагання, УЄФА поставиться до цього із розумінням.

УЄФА також звернувся до представників приймаючих міст Євро, які мають підтвердити намір проводити у себе матчі в 2021 році.

Фото: uefa.com.