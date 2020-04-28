Футбольний клуб "Суми" позбавили професіонального статусу

Контрольно-дисциплінарний комітат Української асоціації футболу завершив додаткове розгляд справи щодо можливої ​​участі клубу "Суми" у договірних матчах.

За результатами справи ФК "Суми" клуб позбавлено статусу професіонального клубу. Йому заборонено брати участь у змаганнях Професіональної футбольної ліги протягом наступного сезону, повідомляє пресслужба УАФ.

Екскерівнику клубу Ростиславу Козар та футболістам Єгору Луговому і Олегу Давидову пожиттєво заборонили проводити футбольну діяльність.

Тренерам ФК "Суми" Олександру Севідову і Олександру Мартюку заборонили займатися будь-якою футбольної діяльністю на строк 5 років і 5 років умовно з випробувальним терміном у 2 роки.

Різних заборон на футбольну діяльність зазнали також деякі інші тренери та гравці команди.

Відзначається, що у звинувачуваної сторони є 10 днів на те, аби оскаржити це рішення в апеляційному комітеті УАФ.

Фото: uaf.ua.