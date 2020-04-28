Футбольний клуб "Суми" позбавили професіонального статусу
За результатами справи ФК "Суми" клуб позбавлено статусу професіонального клубу. Йому заборонено брати участь у змаганнях Професіональної футбольної ліги протягом наступного сезону, повідомляє пресслужба УАФ.
Екскерівнику клубу Ростиславу Козар та футболістам Єгору Луговому і Олегу Давидову пожиттєво заборонили проводити футбольну діяльність.
Тренерам ФК "Суми" Олександру Севідову і Олександру Мартюку заборонили займатися будь-якою футбольної діяльністю на строк 5 років і 5 років умовно з випробувальним терміном у 2 роки.
Різних заборон на футбольну діяльність зазнали також деякі інші тренери та гравці команди.
Відзначається, що у звинувачуваної сторони є 10 днів на те, аби оскаржити це рішення в апеляційному комітеті УАФ.
Фото: uaf.ua.