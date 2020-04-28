Збитки іспанського футболу можуть досягти 1,9 млрд євро
Укрінформ
Призупинення сезону в іспанській Ла Лізі та необхідність догравати сезон без глядачів до кінця грудня можуть серйозно вплинути на іспанський футбол у фінансовому плані.
За такого розвитку подій втрати сумарно досягнуть 1,6 млрд євро, а з урахуванням збитків спонсорських контрактів - 1,9 млрд, повідомляє Cadena SER.
Іспанські футбольні гранди "Барселона" і "Реал" у фінансовому плані можуть втратити 300-400 млн євро. Лише від сфери продажу квитків збитки кожного клубу складуть понад 50 млн євро.
Нагадаємо, для потенційного відновлення іспанського чемпіонату, який призупинено через пандемію коронавірусу, Ла Ліга розглядає дату 6 червня.
Фото: Getty Images.