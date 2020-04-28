Збитки іспанського футболу можуть досягти 1,9 млрд євро

Призупинення сезону в іспанській Ла Лізі та необхідність догравати сезон без глядачів до кінця грудня можуть серйозно вплинути на іспанський футбол у фінансовому плані.

За такого розвитку подій втрати сумарно досягнуть 1,6 млрд євро, а з урахуванням збитків спонсорських контрактів - 1,9 млрд, повідомляє Cadena SER. Іспанські футбольні гранди "Барселона" і "Реал" у фінансовому плані можуть втратити 300-400 млн євро. Лише від сфери продажу квитків збитки кожного клубу складуть понад 50 млн євро. Читайте також: ФК "Чорноморець" залишився без головного тренера Нагадаємо, для потенційного відновлення іспанського чемпіонату, який призупинено через пандемію коронавірусу, Ла Ліга розглядає дату 6 червня. Фото: Getty Images.