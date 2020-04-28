FIFA20: Коноплянка сьогодні зіграє за збірну України проти Румунії

Гравці збірної України з футболу під час карантину продовжують відстоювати честь країни у кіберпросторі.

Сьогодні вінгер збірної України Євген Коноплянка зіграє проти хавбека Румунії Резвана Маріна у FIFA 20, повідомляє пресслужба УАФ.

За правилами поєдинку обидва гравці діятимуть у форматі UltimateTeam, таким чином, до команди кожного входитимуть легенди світового футболу. Максимальна кількість матчів, яку можуть зіграти Євген та Резван, — три, а переможцем стане той, хто виграє два з них.

Онлайн-протистояння FIFA 20 між збірними командами України та Румунії розпочнеться 28 квітня о 20.00. Подивитися його можна на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Коментуватиме його пресаташе головної команди країни Олександр Гливинський.

Резван Марін активно грає у FIFA з 2016 року та навіть має картку свого електронного прототипу у грі з максимальним рейтингом 99. Для Коноплянки, чия кіберфутбольна кар’єра лише набирає обертів, такий суперник — справжня стіна.

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Нещодавно Євген Коноплянка продемонстрував свою майстерність у володінні джойстиком у грі до двох перемог зі збірною Польщі. Дует з Олександром Зінченком влаштував гідний опір Матеушу Кліху, тим самим забезпечивши успіх України.

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