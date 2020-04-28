ФК "Чорноморець" залишився без головного тренера

Головний тренер одеського футбольного клубу "Чорноморець" Остап Маркевич залишив команду.

Причина - скрутне фінансове становище клубу, заборгованість із зарплати, повідомляє Odessa.online.

Існує навіть вірогідність того, що "Чорноморець" може знятися з чемпіонату Першої ліги, якщо сезон відновиться влітку. У турнірній таблиці одесити йдуть на 10-у місці.

Додамо, що 42-річний Остап Маркевич, який прийшов у "Чорноморець" у середині жовтня минулого року, є сином відомого українського тренера Мирона Маркевича.

Фото: odessa.online.