Онлайн-тренування футболістів "Ов'єдо" провів іспанський триатлоніст
Укрінформ
Перше нинішнього тижня тренування в онлайн-режимі для футболістів іспансбеого "Ов’єдо", за який виступає воротар збірної України Андрій Лунін, провів відомий триатлоніст Фернандо Аларса.
Призер чемпіонатів Європи й учасник Олімпійських ігор здивував футболістів навантаженнями, повідомляє офіційний сайт клубу.
Тренування складалося з годинного з невеличкими перервами заняття на велотренажерах, які надав гравцям клуб.
Це тренування стане своєрідною прелюдією перед напруженим тренувальним процесом, який тренерський штаб "Ов’єдо" запланував для підопічних вже цього тижня.
Фото: realoviedo.es.