Онлайн-тренування футболістів "Ов'єдо" провів іспанський триатлоніст

Перше нинішнього тижня тренування в онлайн-режимі для футболістів іспансбеого "Ов’єдо", за який виступає воротар збірної України Андрій Лунін, провів відомий триатлоніст Фернандо Аларса.

Призер чемпіонатів Європи й учасник Олімпійських ігор здивував футболістів навантаженнями, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тренування складалося з годинного з невеличкими перервами заняття на велотренажерах, які надав гравцям клуб.

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Це тренування стане своєрідною прелюдією перед напруженим тренувальним процесом, який тренерський штаб "Ов’єдо" запланував для підопічних вже цього тижня.

Фото: realoviedo.es.