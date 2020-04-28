Майкл Шер візьме участь в онлайн-конфернції "Sports Talk Club"

Криза помітно відбилася на спортивній індустрії. Крім припинення практично всіх змагань, багато компаній помітно скоротили свою спонсорську активність.

29 квітня о 19:30 за підтримки ТМ Parimatch і Tribuna.com відбудеться чергова онлайн-конференція Sports Talk Club. Гостем клубу стане один з найкращих спортивних маркетологів Європи, віцепрезидент напрямку Sports and Entertainment міжнародного агентства MediaCom Майкл Шер.

Чи стане складніше залучати партнерів в нових реаліях? Для чого брендам сьогодні вкладати гроші в спорт? У рамках освітньої платформи PM Education на ці та інші питання відповість віцепрезидент MediaCom Майкл Шер.

До приходу в Mediacom Шер керував комерційною діяльністю футбольного клубу Rangers FC, а ще раніше відповідав за спонсорство та партнерство найбільшого футбольного бізнес-форуму Soccerex. Він має ступінь MBA в області футбольної індустрії і є викладачем Академії Футбольного Бізнесу (FBA).

Майкл Шер співпрацював з багатьма всесвітньо відомими брендами, спортивними командами, медіаорганізаціями та видатними спортсменами на чемпіонатах світу та Європи з футболу та Олімпійських іграх. Зокрема, з такими міжнародними компаніями, як American Airlines, Shell, Allianz, Indeed, Sony, Toyota, Coca-Cola, P & G, VW, Subway, а також з "зірками" світового футболу, включаючи пана Пеле.

"Торгова марка Parimatch продовжує підтримувати український спорт. Крім прямої підтримки в ситуації, що склалася, нам важливо допомогти місцевим клубам, лігам і федераціям ставати більш привабливим з комерційної точки зору. Від цього виграють як партнери, так і вболівальники по всій країні ", - зазначив представник торгової марки Parimatch Вадим Місюра.

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Фото з відкритих джерел