Тренер "Динамо": Знадобиться кілька тижнів на підготовку до ігор після карантину

Наставник київського футбольного клубу "Динамо" з фізичної підготовки Віталій Кулиба розповів про те, як команда збирається повертатися в сезон.

За словами тренера, термін підготовки до офіційних матчів безпосередньо залежатиме від тривалості карантину, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Після зняття обмежень все залежатиме від того, як довго триватиме карантин, а також від того, наскільки сумлінно футболісти виконували всю ту роботу, яку ми їм запропонували. Грубо кажучи, після двомісячного карантину команді, думаю, знадобиться пара тижнів на підготовку до ігор. Можливо, за цей час хлопці встигнуть підготуватися не на сто відсотків, але хоча б наберуть певну форму для того, аби підтримувати ігровий ритм усі 90 хвилин матчу. Необхідно, щоб організм витримував навантаження без надмірного ризику дістати траву. Треба зберегти оптимаьний функціональний стан гравців, - заявив Кулиба.

Нагадаємо, перед паузою у чемпіонаті України в турнірній таблиці лідирував донецький "Шахтар" - 59 очок. "Динамо" та луганська "Зоря" мали по 46 пунктів.

У Кубку країни кияни дійшли до півфіналу. На Закарпатті підопічні Олексія Михайличенка зустрінуться з командою "Минай".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.