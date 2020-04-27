Федерація легкої атлетики проти відкриття ринку на луцькому стадіоні "Авангард"

Відкриття торгівлі на стадіоні "Авангард" у Луцьку може завдати шкоди газону однієї з найкращих легкоатлетичних арен України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент ФЛАУ Ігор Гоцул.

"Іноді добрі наміри приносять шкоду. В даному випадку непоправної шкоди може бути завдано синтетичному покриттю та газону стадіона. Луцький стадіон "Авангард" - одна з найкращих спортивних споруд для легкої атлетики країни. Тут відбувається левова частка національних змагань та велика кількість навчально-тренувальних зборів. І для збірної, і для тисяч дітей, що займаються на цьому стадіоні, втрата буде дуже болючою.

Ми розуміємо причини, які змушують власників робити такі пропозиції. Ми поважаємо право власників вільно розпоряджатися своїм майном. Ми щиро співчуваємо приватним підприємцям та фермерам, які в наслідок карантину втратили доходи. Але ми дуже просимо не допомагати одним категоріям за рахунок інших. Впевнений, що у Луцьку, окрім стадіону, є й інші площі, які можуть бути задіяні для, безумовно, благородної мети: організації нових торгових місць у складні для бізнесу часи", - зазначив Гоцул.

Раніше нардеп Ігор Палиця заявив, що на луцькому стадіоні "Авангард" можуть облаштувати місця для торгівлі сільськогогосподарською продукцією зі збереженням всіх санітарних норм. За його словами, власники готові надати його безкоштовно.