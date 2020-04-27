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Футбол: "Кубок Словаччини" за участю юнацької збірної України перенесли

Укрінформ
З 17-го по 23 травня мав пройти турнір "Кубок Словаччини", на який була запрошена юнацька збірна України U18 (футболісти не старші 2002 року народження).

Через пандемію коронавірусу нинішній турнір, де суперниками нашої команди у групі В мали були збірні Чехії, Японії та Іспанії, скасовали і перенесли на 2021 рік, повідомляє пресслужба УАФ.

Цього року юнацька збірна України, яку очолює Володимир Єзерський, візьме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2021 (U19), поєдинки якого пройдуть у листопаді. Матчі відбудуться 10-го, 13-го й 16-го числа. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Чорногорії, Білорусі та Ізраїлю (господар турніру). До еліт-раунду потраплять володарі двох перших місць у групах кваліфікаційного раунду і краща команда із числа тих, що посядуть треті місця за результатами матчів із першою та другою збірними.

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Планується, що останнього дня літа збірна України розпочне підготовку до двох виїзних товариських матчів проти болгарських однолітків (5-го та 7 вересня). А заключний збір перед кваліфікаційним раундом Євро підопічні Володимира Єзерського проведуть вдома у період з 5-го по 13 жовтня, зігравши два контрольні поєдинки.

Фото: uaf.ua.

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