Футбол: "Кубок Словаччини" за участю юнацької збірної України перенесли

З 17-го по 23 травня мав пройти турнір "Кубок Словаччини", на який була запрошена юнацька збірна України U18 (футболісти не старші 2002 року народження).

Через пандемію коронавірусу нинішній турнір, де суперниками нашої команди у групі В мали були збірні Чехії, Японії та Іспанії, скасовали і перенесли на 2021 рік, повідомляє пресслужба УАФ.

Цього року юнацька збірна України, яку очолює Володимир Єзерський, візьме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2021 (U19), поєдинки якого пройдуть у листопаді. Матчі відбудуться 10-го, 13-го й 16-го числа. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Чорногорії, Білорусі та Ізраїлю (господар турніру). До еліт-раунду потраплять володарі двох перших місць у групах кваліфікаційного раунду і краща команда із числа тих, що посядуть треті місця за результатами матчів із першою та другою збірними.

Планується, що останнього дня літа збірна України розпочне підготовку до двох виїзних товариських матчів проти болгарських однолітків (5-го та 7 вересня). А заключний збір перед кваліфікаційним раундом Євро підопічні Володимира Єзерського проведуть вдома у період з 5-го по 13 жовтня, зігравши два контрольні поєдинки.

Фото: uaf.ua.