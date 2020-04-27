Скаут "Шахтаря": Бразильцям у нас простіше адаптуватися, ніж у Європі

Глава скаутської служби донецького футбольного клубу "Шахтар" португалець Жозе Боту розповів, чому бразильцям легше адаптуватися у донецькому клубі.

Цьому, зокрема, сприяє історія клубу, можливості адаптації, повідомляє бразильське видання Ogol.com.

"Є кілька причин, чому" Шахтар "робить ставку на бразильців. Перша пов'язана з історією клубу - бразильці завжди тут успішно виступали. Вони грали в команді, а потім принесли гірникам прибутки. Дуглас Коста, Фред і Фернандіньо пішли у кращі клуби світу. Друга причина: нам простіше на бразильському ринку, ніж на португальському чи іспанському. Наприклад, гравці збірної Бразилії U20 відкриті до переходу в "Шахтар", оскільки у клубу є успішна історія з їхніми співвітчизниками. Їм тут простіше адаптуватися, ніж у Португалії, Іспанії, Італіі. Нині в нас є 13 бразильців. Їм легше звикнути грати зі співвітчизниками, ніж із представниками інших націй... Нам потрібні технічні гравці, які швидко розбираються у грі, швидко працюють і швидко приймають рішення", - заявив Боту.

Нагадаємо, "Шахтар" упевнено лідирує в нинішньому чемпіонаті України, випереджаючи найближчих переслідувачів на 13 очок.

На фото ogol.com: Жозе Боту.