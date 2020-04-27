Фонсека підтвердив, що хотів би бачити кількох гравців "Шахтаря" у "Ромі"

Головний тренер італійського футбольного клубу "Рома" Паулу Фонсека підтвердив, що клуб цікавиться кількома гравцями донецького "Шахтаря".

Про це Паулу Фонсека повідомив в ефірі програми "Великий футбол" (починаючи з 0,56).

"Тайсон, Марлос, Ісмаїлі? Преса в Італії вже була зацікавлена ​​у всіх гравцях "Шахтаря". Я дуже добре знаю всіх гравців. Думаю, більшість з них могли б грати в кращих європейських чемпіонатах. Я за всіма уважно стежу. Хотів би, якби це було можливо, розраховувати на одного-двох гравців "Шахтаря", але розумію, що це складно здійснити.

На наступний сезон ми розраховуємо на тих, хто у нас вже є. Переговори і бізнес із "Шахтарем" завжди даються дуже складно. І зараз клуби хочуть платити все менше і менше для придбання гравців. Але я дійсно хотів би отримати парочку гравців "Шахтаря", щоб вони грали в "Ромі", - сказав Фонсека.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 19-річний півзахисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Маркос Антоніо привернув до себе увагу італійської "Роми".

Нагадаємо, що 47-річний португальський фахівець Паулу Фонсека очолював "Шахтар" у 2016 - 2019 роках.