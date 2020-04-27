Екстринадцяту "ракетку" світу оштрафували за перетин кордону на велосипеді

Бельгійська тенісистка Кірстен Фліпкенс була оштрафована за перетин кордону з Голландією.

"Я вибрала маршрут протяжністю 130 кілометрів, - наводить слова Фліпкенс Het Laatste Nieuws. - Проїхавши через невеликий ліс, я опинилася на дорозі, яка вела до Голландії. Відразу ж я почала шукати дорогу назад, але була зупинена поліцейськими. Мені не дали порозумітися і відразу ж виписали штраф. На моєму шляху не було ніяких покажчиків. Так, я помилилася, але попередження з боку поліцейських виглядало б більш логічним".

Екстринадцята "ракетка" світу під час велопрогулянки випадково перетнула кордон і була зупинена поліцейськими. Спортсменці був виписаний штраф в 250 євро.

Нині Фліпкенс займає 77-й рядок у світовій класифікації.

Фото: kxan36news.com.