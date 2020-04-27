"Карпати" повторно висунули кандидатуру Смалійчука на посаду президента УПЛ

Львівський футбольний клуб "Карпати" повторно висунув кандидатуру Олега Смалійчука на посаду президента УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Карпати".

"Зважаючи на перенесення дати проведення звітно-виборних Загальних зборів Учасників Об’єднання професіональних футбольних клубів України "Прем’єр-ліга" на 25 травня 2020 року, користуючись правом клубу-учасника УПЛ, футбольний клуб "Карпати" (Львів) повторно висуває на посаду президента Прем’єр-ліги Смалійчука Олега Петровича", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вибори президента української футбольної Прем'єр-ліги, що мали відбутися 27 квітня, перенесли на 25 травня, базуючись на постанові Кабінету міністрів України про подовження карантину до 11 травня.

Єдиним зареєстрованим кандидатом на посаду президента УПЛ наразі є Олександр Шевченко, який очолює федерацію футболу Львівської області.

Фото: fckarpaty.com