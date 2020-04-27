Ексгравець збірної України Зайцев здобув другу перемогу в фіналі чемпіонату Тайваню
Ігор Зайцев взяв участь у четвертому матчі фіналу чемпіонату, в якому його команда "Тайвань Бір" перемогла "Юлонь" з рахунком 90:82. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Український бігмен відіграв на матйданчику 32 хвилини, за які набрав 11 очок (4/12 двоочкових, 1/1 триочкових), зробив 9 підбирань (4 - у нападі), 3 передачі та 3 перехоплення.
Відео матчу:
У третьому поєдинку серії команда "Тайвань Бір" здолала Юлонь з рахунком 94:74. Наразі рахунок у серії - 3:2 на користь команди українця. За специфікою тайванської першості, команда, яка виграла обидва етапи регулярного чемпіонату (це "Тайвань Бір"), стартує у фіналі, маючи в активі одну перемогу.
Раніше повідомлялося, що "Тайвань Бір" достроково гарантував собі перемогу у регулярному чемпіонаті Тайваню.
Фото: fbu.ua