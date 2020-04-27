Ексгравець збірної України Зайцев здобув другу перемогу в фіналі чемпіонату Тайваню

Колишній гравець збірної України Ігор Зайцев допоміг своїй тайванській команді здобути другу перемогу у чемпіонаті країни з баскетболу.

Ігор Зайцев взяв участь у четвертому матчі фіналу чемпіонату, в якому його команда "Тайвань Бір" перемогла "Юлонь" з рахунком 90:82. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Український бігмен відіграв на матйданчику 32 хвилини, за які набрав 11 очок (4/12 двоочкових, 1/1 триочкових), зробив 9 підбирань (4 - у нападі), 3 передачі та 3 перехоплення.

Відео матчу:

У третьому поєдинку серії команда "Тайвань Бір" здолала Юлонь з рахунком 94:74. Наразі рахунок у серії - 3:2 на користь команди українця. За специфікою тайванської першості, команда, яка виграла обидва етапи регулярного чемпіонату (це "Тайвань Бір"), стартує у фіналі, маючи в активі одну перемогу.

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Раніше повідомлялося, що "Тайвань Бір" достроково гарантував собі перемогу у регулярному чемпіонаті Тайваню.

Фото: fbu.ua