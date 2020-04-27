Копенгаген може відмовитися від матчів Євро-2020, щоб провести "Тур де Франс"

Президент Данського футбольного союзу (DBU) Йеспер Меллер розповів про можливе скасування проведення матчів чемпіонату Європи в 2021 році через велогонку "Тур де Франс".

"Думаю, вірогідність проведення матчів в Копенгагені 50 на 50, - наводить слова Меллера Sky Sports. - Ми готові провести їх, але ми не можемо зробити це без беззастережної підтримки наших партнерів. Я буду впевнений тільки тоді, коли у нас буде остаточна угода".

Збірна Данії на Євро-2020 зіграє з Фінляндією, Бельгією та Росією. Під час турніру, який довелося перенести через пандемію коронавірусу на 2021 рік, в країні пройдуть три етапи велогонки.

Копенгаген повинен прийняти чотири поєдинки Євро-2020 - три зустрічі групового етапу і один матч 1/8 фіналу.