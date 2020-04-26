Усі клуби ПФЛ готові продовжити сезон

Незважаючи на карантин, жоден клуб Першої і Другої ліги не знімається з чемпіонату.

Спортивний директор Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) Євген Мороз повідомив, що всі клуби, що виступають в Першій і Другій лігах, мають намір продовжити виступи після завершення карантину, повідомляє сайт УАФ.

«Ми постійно контактуємо з керівництвом клубів, тренерами, і на сьогодні всі команди ПФЛ збираються продовжити виступи у другій частині сезону», - сказав Мороз.

Відомо, що Кабінет міністрів України дозволить тренування в командних видах спорту з першого етапу пом'якшення карантину. На другому етапі допускається проведення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб.

Нагадаємо, в середині березня Українська асоціація футболу оголосила про зупинку футбольних змагань в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: ffz.org.ua