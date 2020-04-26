Усі клуби ПФЛ готові продовжити сезон
Спортивний директор Професіональної футбольної ліги (ПФЛ) Євген Мороз повідомив, що всі клуби, що виступають в Першій і Другій лігах, мають намір продовжити виступи після завершення карантину, повідомляє сайт УАФ.
«Ми постійно контактуємо з керівництвом клубів, тренерами, і на сьогодні всі команди ПФЛ збираються продовжити виступи у другій частині сезону», - сказав Мороз.
Відомо, що Кабінет міністрів України дозволить тренування в командних видах спорту з першого етапу пом'якшення карантину. На другому етапі допускається проведення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб.
Нагадаємо, в середині березня Українська асоціація футболу оголосила про зупинку футбольних змагань в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Фото: ffz.org.ua