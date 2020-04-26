В Італії дозволять індивідуальні тренування з 4 травня
Укрінформ
Уряд країни планує послабити карантин.
В травні футболістам італійської Серії А дозволять тренуватися. Це стало зрозуміло після того, як прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив про послаблення карантину в країні з 4 травня, пише видання La Repubblica.
Очікується, що з 4 травня дозволять індивідуальні тренування, а групові відновлять 18 травня. Після цього можуть прийняти рішення про поновлення матчів чемпіонату Італії, які припинили через велику кількість заражених в країні.
Нагадаємо, карантинні заходи в Італії ввели у зв'язку з пандемією коронавірусу. В італійській Серії А після 26 турів лідирує «Ювентус» – 63 очки. На другому місці «Лаціо» - 62 очки.
Фото: La Repubblica