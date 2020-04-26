"Фіорентина" має намір підписати контракт з ексгравцем "Карпат"

Укрінформ
Італійський футбольний клуб "Фіорентина" може підписати півзахисника аргентинського "Рівер Плейт" Хорхе Карраскаля.

Як стверджує італійське видання CalcioMercato, відповідні служби команди з Флоренції зв'язувалися з агентом Карраскаля щодо майбутнього переходу.

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Цей трансфер також цікавий колишньому клубу колумбійця - львівським "Карпатам", за які Хорхе виступав в 2017-2019 роках. "Зелено-білі" отримають 11 відсотків від суми майбутнього контракту гравця.

У нинішньому сезоні Карраскаль забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу в 10 матчах.

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