Футбольний сезон у Франції поновлять двома кубковими фіналами

Вже 13 червня можуть зіграти за Кубок Франції «ПСЖ» і «Сент-Етьєн».

Сезон у Франції, який призупинили через коронавірус, можуть поновити двома фіналами національних кубків. Про це повідомив ESPN з посиланням на президента Федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре.

За словами функціонера, фінал Кубка Франції між «ПСЖ» і «Сент-Етьєном» може пройти 13 або 20 червня, а через три дні може відбутися фінал Кубка ліги між «ПСЖ» і «Ліоном».

«Дату відновлення чемпіонату ще належить визначити, але ми могли б трохи змінити календар, щоб спочатку провести фінали кубків», - сказав Ле Гре.

Нагадаємо, поновлення сезону французької Ліги 1 попередньо заплановано на 17 червня.

Фото: fff.fr