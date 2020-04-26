Плей-офф УХЛ стартує 1 вересня

В півфіналах зіграють: «Кременчук» - «Білий Барс» і «Донбас» - «Дніпро».

Спортивний департамент Української хокейної ліги постановив, що матчі плей-офф чемпіонату України поновлять у вересні, повідомляє сайт УХЛ.

Протистояння «Кременчука» і «Білого Барса» (Біла Церква) в півфіналі плей-офф розпочнеться 1 вересня, а 2 вересня стартує серія між «Донбасом» і «Дніпром» (Херсон). Серії триватимуть до чотирьох перемог одного з суперників.

Перший матч фінальної серії УХЛ повинен початися через два дні після визначення всіх фіналістів, проте не пізніше 16 вересня.

Нагадаємо, сезон в УХЛ призупинили 17 березня після того, як зіграли матчі 1/4 фіналу плей-офф. На цій стадії з турніру вибули «Крижані Вовки» (Київ) і МХК «Динамо» (Харків).

Фото: сайт УХЛ