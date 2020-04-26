"Ювентус" привітав Заварова з днем ​​народження

Туринський футбольний клуб "Ювентус" привітав з днем ​​народження колишнього півзахисника команди українця Олександра Заварова. Сьогодні йому виповнилося 59 років.

Про це повідомляється на сайті "Старої Синьйори" в Twitter.

Заваров виступав за "Ювентус" з 1988 по 1990 рік. Разом з командою він виграв Кубок УЄФА і Кубок Італії.

У складі київського "Динамо" Заваров по два рази виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок СРСР, став переможцем Кубка володарів кубків європейських країн в 1986 році. Віце-чемпіон Європи у складі збірної СРСР (1988). В якості тренера виграв Кубок Швейцарії з "Вілем".

Фото: dynamo.kiev.ua.