Чемпіонат Мексики з футболу достроково завершений через коронавірус

Футбольний чемпіонат Мексики не буде дограний в зв'язку з пандемією COVSD-19.

Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу Мексики (FMF).

Повідомляється, що чемпіонат був припинений достроково і дограватися не буде. Також призупинено обмін між дивізіонами на наступні шість чемпіонатів. Не будуть дограні і чемпіонати і в інших лігах, включаючи аматорські.

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Клуби елітного дивізіону отримають в цілому 60 мільйонів песо для виконання своїх зобов'язань. Ще 240 мільйонів між ними розділять у найближчі шість сезонів.