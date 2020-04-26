Триатлон: Світова серія в 2020 році не відбудеться

Міжнародна федерація триатлону (ITU) оголосила про скасування Гранд-фіналу Світової серії в Едмонтоні (Канада, 20-23 серпня).

Як повідомляв Укрінформ, раніше через коронавірус були відкладені старти в Абу-Дабі (ОАЕ - 5-7 березня), Гамільтоні (Бермуди - 18 квітня), Йокогамі (Японія - 16 травня), Лідсі (Великобританія - 6-7 червня), Монреалі (Канада - 23-28 червня) і Гамбурзі (Німеччина - 11-12 липня).

Таким чином, Світову серію сезону-2020 з триатлону можна вважати такою, що не відбулася.