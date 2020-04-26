Етапи Світового туру з бадмінтону в Австралії, Таїланді та Індонезії перенесені

Міжнародна федерація бадмінтону (BWF) оголосила про перенесення етапів Світового туру з бадмінтону в Сіднеї (Австралія, 2-7 червня), Бангкоку (Таїланд, 9-14 червня) і Джакарті (Індонезія, 16-21 червня).

Як повідомляв Укрінформ, раніше через пандемію COVID-19 були скасовані старти в Нью-Делі (Індія, 24-29 березня), Букіт Джалілі (Малайзія, 31 березня - 5 квітня) і Сінгапурі (7-12 квітня).

Найближчий етап Світового туру в календарі, який поки не перенесено, це змагання 23-28 червня в американській Каліфорнії.

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Нагадаємо, чемпіонат Європи-2020 з бадмінтону в Києві (21-26 квітня) не відбувся в заплановані терміни.

Фото: ubf.com.ua.