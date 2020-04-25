Magnus Carlsen Invitational: Карлсен зберігає лідерство після чотирьох онлайн-турів

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися заключні матчі четвертого туру.

Представник США Хікару Накамура завдав поразки росіянину Яну Непомнящему - 2,5:1,5 (рахунок у матчі 3:0), а китаєць Дін Ліжень на тай-брейку (армагеддон) обіграв голландця Аніша Гірі - 3:2 (рахунок у матчі 2:1), повідомляє Укрінформ.

На старті 4-го туру ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен напередодні виграв у француза Максима Вашьє-Лаграва - 2,5:1,5 (рахунок у матчі - 3:0); Фабіано Каруана (США) у свою чергу завдав поразки іранцю Алірезі Фірузджі - 3:1 (рахунок у матчі 3:0).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 11 очок, Накамура - 10, Каруана - 8, Дін Ліжень - 8, Вашьє-Лаграв - 5, Непомнящий - 5, Гірі - 1, Фірузджа - 0.

У п'ятому турі зустрінуться: Гірі - Карлсен, Вашьє-Лаграв - Фірузджа, Каруана - Накамура, Непомнящий - Дін Ліжень.

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Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

Фото: fide.com.