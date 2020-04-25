Заражений коронавірусом гравець «Монпельє» перебуває в комі

Жуніор Самбія став першим футболістом елітного французького дивізіону (Ліги 1), який здав позитивний тест на COVID-19.

Півзахисник «Монпельє» Жуніор Самбія поміщений в штучну кому після зараження коронавірусом. Його стан оцінюється як стабільний, повідомляє видання Le Parisien.

Самбія став першим футболістом елітного французького дивізіону (Ліги 1), який здав позитивний тест на COVID-19.

У нинішньому сезоні Самбія забив гол і віддав результативну передачу в 22 матчах за «Монпельє» у всіх турнірах.

Нагадаємо, усі футбольні ліги Європи, за винятком чемпіонату Білорусі, призупинили через пандемію коронавірусу. У травні французька Ліга 1 планує почати медогляд гравців перед потенційним відновленням матчів.

Фото: Le Parisien