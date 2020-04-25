Тренер ХК "Кременчук": Ми хочемо грати й боротися за "золото"

Головний тренер хокейного клубу "Кременчук" Олександр Савицький з нетерпінням очікує на завершення карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

За словами наставника, його команда буде готова до матчів плей-офф та боротьби за "золото" чемпіонату України, повідомляє пресслужба "Кременчука".

"Очікуємо, коли закінчиться карантин. Керівництво клубу постійно стежить за ситуацією, розглядає всі варіанти старту підготовки. Команда підготується за будь-яких обставин. Хлопці в самоізоляції як тільки можуть підтримують фізичну форму, але інших варіантів поки у нас, на жаль, немає. Ми хочемо грати, і я вірю, що незабаром ми з нашими уболівальниками як єдиний кулак продовжимо боротьбу за "золото", - заявив Савицький.

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Нагадаємо, що "Кременчук" був кращим у регулярному чемпіонаті країни - 96 очок (після 40-а матчів). Другим фінішував" Донбас "- 95 пунктів.

Фото: hckremenchuk.com.ua.