Син Зідана вирішив грати за футбольну збірну Алжиру

Футбольний голкіпер мадридського "Реала" Лука Зідан, який виступає в оренді за іншу іспанську команду - "Расинг (Сантандер), вирішив грати за збірну Алжиру.

У гравця є можливість представляти Францію, проте він вважає, що в Алжирі вын матиме більше шансів грати в основному складі, повідомляє Sports Finding.

21-річний воротар вже спілкувався з головним тренером алжирської національної команди Джамелем Бельманді. В Алжирі сподіваються, що Лука зіграэ за збірну вже у відбіркових матчах до чемпіонату світу восени 2020 року.

Раніше голкіпер грав за юнацьку збірну Франції (U17).

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Лука є сином чемпіона світу у складі збірної Франції Зінедіна Зідана, який нині тренує мадридський "Реал",

Фото: sportsfinding.com.