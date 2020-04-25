Іспанський баскетбольний клуб надав солідну допомогу лікарям

Іспанський баскетбольний клуб "Басконія" (Віторія-Гастейс) надав істотну допомогу медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Разом на потреби лікарів клуб зі столиці Країни Басків передав 100 тисяч пар рукавичок, 93 тисячі захисних костюмів, 90 тисяч масок, 76 тисяч респіраторів, 2400 окулярів, повідомляє клубна пресслужба.

Крім того, "Басконія" перерахувала на потреби медиків 400 тисяч євро.

Додамо, що у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії (Лизі Ендеса), який призупинений через пандемію коронавірусу, баскетболісти "Басконії" йдуть на восьмому місці.

Фото: baskonia.com.