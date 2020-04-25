Світоліна отримала суперниць на віртуальному турнірі

Відбулося жеребкування віртуального чемпіонату з тенісу від організаторів Mutua Madrid Open.

Суперницями посіяної під 2-м номером першої "ракетки" України Еліни Світоліної стали британка Йоганна Конта, Вікторія Азаренко з Білорусі і румунка Сорана Кирстя, повідомляє Укрінформ.

16 учасників одиночного розряду розподілені на 4 групи. Переможець кожного квартету буде проходити до чвертьфіналу, куди також потраплять гравці, які посіли друге місце.

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Результати жеребкування групового етапу:

група 1 - Кароліна Плішкова (Чехія, 1), Белінда Бенчич (Швейцарія, 5), Фіона Ферро (Франція, 11), Карла Суарес Наварро (Іспанія, 13);

група 2 - Еліна Світоліна (Україна, 2), Йоганна Конта (Велика Британія, 7), Вікторія Азаренко (Білорусь, 12), Сорана Кирстя (Румунія, 14);

група 3 - Бьянка Андрееску (Канада, 3), Медісон Кіс (США, 6), Христина Младеновіч (Франція, 10), Каролін Возняцкі (Данія, 16);

група 4 - Кікі Бертенс (Голландія, 4), Анжелік Кербер (Німеччина, 8), Донна Векич (Хорватія, 9), Ежені Бушар (Канада, 15).

Нагадаємо, що змагання пройдуть з 27 по 30 квітня.