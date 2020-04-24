Карлсен виграв четвертий матч поспіль на Magnus Carlsen Invitational

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися перші матчі четвертого кола.

Ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен здобув четверту перемогу, обігравши француза Максима Вашьє-Лаграва - 2,5:1,5 (рахунок у матчі - 3:0); Фабіано Каруана (США) у свою чергу завдав поразки іранцю Алірезі Фірузджі - 3:1 (рахунок у матчі 3:0), повідомляє Укрінформ.

У суботу, 25 квітня, четвертий тур продовжать поєдинки Хікару Накамура (США) - Ян Непомнящий (Росія), Дін Ліжень (Китай) - Аніш Гірі (Голландія).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 11 очок (після 4-х матчів), Каруана - 8 (4), Накамура - 7 (3), Дін Ліжень - 6 (3), Вашьє-Лаграв - 5 (4), Непомнящий - 5 (3), Гірі - 0 (3), Фірузджа - 0 (4).

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Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

Фото: Maria Emelianova (fide.com).