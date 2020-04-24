Чемпіонат Голландії достроково завершений: чемпіона і вибувших команд - немає

Королівський футбольний союз Голландії (KNVB) прийняв рішення достроково завершити поточний розіграш ередівізі.

Як повідомляє nos.nl, чемпіон першості не буде визначений, а команди, що знаходяться в зоні вильоту, збережуть прописку в турнірі.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з неможливістю завершити чемпіонат Голландії через пандемію коронавірусу.

Планується, що "Аякс" і АЗ зіграють у попередньому раунді Ліги чемпіонів УЄФА, а "Феєноорд", ПСВ і "Віллем II" стартують в Лізі Європи УЄФА.

"Феєноорд" отримає право виступити в єврокубках як фіналіст Кубка країни, визнаний його переможцем як команда, яка яка мала зіграти у фіналі в гостях.

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Раніше ремьер-міністр Голландії Марк Рютте на прес-конференції оголосив, що професійного футболу в країні не буде до 1 вересня. Матчі не стануть проводити ні з глядачами, ні без них.

Фото: PRO SHOTS.