Через пандемію скасували Турнір розвитку УЄФА, де мала виступити збірна України

Міжнародний турнір із футболу серед дівочих збірних WU-16/17, який мав відбутися в період із 9 по 15 травня у Фінляндії, скасували через пандемію коронавірусу і рішення Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Дівоча збірна України мала взяти участь у Турнірі розвитку УЄФА в рамках підготовки до старту Євро-2021 (WU-17), кваліфікаційний раунд якого відбудеться 28 вересня - 4 жовтня в Естонії. Разом із естонками і українками за вихід до еліт-раунду змагатимуться також команди Франції та Ісландії.

Підопічні Сергія Сапронова зберуться разом 22 серпня, після чого вирушать до Латвії на два товариські матчі зі збірною господарів.

Нагадаємо, що наразі не визначена доля футбольного Євро-2020 для дівочих збірних WU-17, у відбірковому циклі якого має продовжити виступ збірна України.

Фото: uaf.ua