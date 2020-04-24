Олександр Салій, перший український футбольний суддя в Англії

Він уже 20 років мешкає у Великобританії. У відвертій розмові Олександр Салій розповів, як змінив Тернопіль на Лондон, скільки заробляють британські арбітри і що люблять скандувати британські фани, якщо незадоволені рішеннями судді.

ДВІЧІ ПО ПИЦІ

- Пане Олександре, за останні 6-7 років гонорари у британських арбітрів, які обслуговують прем’єр-лігу, чемпіоншип (аналог нашої першої ліги), Лігу 1 та Лігу 2, збільшилися?

- В прем’єр-лізі ставка залежить від рейтингу. Коливається на рівні 38-60 тисяч, плюс 500 фунтів за гру. Також входить харчування, проживання і проїзд. Для всіх інших ліг – піднялось з 300 до 360 фунтів за гру, асистенту до 200 плюс харчування, проживання і проїзд.

- Пам’ятаєте, коли обслуговували свій останній матч в чемпіоншип?

- 2015 рік, дербі «Брайтон» – «Борнмут», тоді «Борнмут» вийшов в прем’єр-лігу. Загалом відпрацював 10 сезонів.

- Судити почали ще в Україні?

- Так, у Тернополі. Стартував з міських змагань, потім обслуговував обласні. Якось мене від Тернопільській суддівської колегії відрядили на збори молодих суддів України в Севастополь. Пройшов двотижневі курси підготовки, після чого почав судити на лінії колективи фізкультури. У 1997-му вперше поїхав в Англію на півроку. Повернувся, продовжив судити в Україні, але в 1999 році переїхав до Великобританії вже назавжди.

- На Туманному Альбіоні довелося починати все з самого початку?

- Ще в 1997 році зв'язався з Лондонської футбольною асоціацією. Мене попросили привезти документи, які підтверджують, що судив в Україні. Тернопільська футбольна федерація підготувала лист, перевів його на англійську. Офіційного статусу в очах британців цей папір не мав, тому що Україна не входить до Євросоюзу. Але мені призначили перегляд, на якому інспектор з федерації підтвердив мою профпридатність. В Англії існує 10 рівнів арбітрів, і мене одразу поставили з 10-го на 4-й. Найвищий – це перший рівень.

- Пам'ятаєте свій дебютний матч в Англії?

- Звісно. У Лондоні живу недалеко від комплексу, де розташовані близько 40 (!) стандартних полів – розміром 100 на 50. У вихідні вони майже всі зайняті, там рубаються різні аматорські ліги. Я просто гуляв по комплексу в спортивному костюмі. На одну гру турецької ліги не з'явився арбітр. Один з футболістів мене запитав, чи не суддя я. Отримавши позитивну відповідь, мені запропонували відсудити гру. Проблема була в тому, що у мене не було ні свистка, ні карток. Свисток дав тренер. А стосовно карток я сказав, що спробую без них відсудити.

- Вийшло?

- Так. Виявилося, що це була дуже принципова гра турецької ліги. Там зібрані гарячі хлопці, арбітри просто не хочуть судити їхні матчі. Однак у тому конкретному поєдинку так вийшло, що і жовті картки не знадобилися. За мною потім гравці цих команд бігали, просили й надалі судити їхні матчі. Мовляв, ми будемо тебе слухати, бо ти хороший суддя. Цей епізод надав мені впевненості.

- Ді Каніо під час виступів за «Вест Гем» якось штовхнув арбітра. Вас хтось штовхав?

- У чемпіоншипі – ні. А ось у турецькій лізі пару прецедентів було – залякували кримінального вигляду люди, й навіть двічі отримав по пиці. Після гри згадував про це в рапорті, й гравець отримував довічний бан. Турецька ліга – це аматорський рівень.

- А «компліменти» від фанів на свою адресу чули регулярно?

- Коли як. У чемпіоншипі судив «Іспвіч» – «Ковентрі», зафіксував у гостей положення поза грою. Перебував якраз навпроти гостьового сектора – за спиною на трибуні сиділи 3 тисячі фанів «Ковентрі». Звичайно, вони моєму рішенню не зраділи. Втім, компліменти гостей на мою адресу заглушили своїм гулом вболівальники «Іпсвіча».