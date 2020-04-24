Екснападник збірної України Марко Девич завершує кар'єру футболіста

Колишній гравець збірної України 36-річний український нападник сербського походження Марко Девич заявив про закінчення кар'єри футболіста.

Марко Девич в інтерв'ю програмі #ЗалішайсязФутболом, зокрема, зазначив, що його нинішній контракт із азербайджанським "Сабахом" закінчився, а в майбутньому він бачить себе або тренером, або футбольним агентом.

"Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт із "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів. Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його у Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі - встиг порадувати глядачів, особливо у Харкові.

Кар'єру тренера? Поки вчуся, є невизначеність в цій сфері. Можливо буду тренером чи футбольним агентом. Ці дві речі поки фігурують в моїх думках", - цитує Девича Footballua.tv.

Читайте також: Міжнародний футбольний турнір Віктора Баннікова перенесли на 2021 рік

Нагадаємо, що у 2006 – 2012 та 2013 – 2014 роках Марко Девич виступав за харківський "Металіст". За збірну України зіграв у 35 матчах (7 голів) за період 2008 – 2014 років.

Фото: upl.ua