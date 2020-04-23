Карлсен зберігає лідерство після трьох онлайн-турів Magnus Carlsen Invitational

На міжнародному онлайн-турнірі з шахів Magnus Carlsen Invitational з призовим фондом 250 тисяч доларів завершилися заключні матчі третього туру.

Француз Максим Вашьє-Лаграв на тай-брейку (армагеддон) програв китайцю Дін Ліженю - 2:3 (рахунок у матчі 1:2), а голландець Аніш Гірі поступився росіянину Яну Непомнящему - 1,5:2,5 (рахунок у матчі 0:3), повідомляє Укрінформ.

Напередодні на старті 3-го туру ініціатор змагань чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен виграв у Фабіано Каруани (США) - 3:1 (рахунок у матчі 3:0), а 16-річний іранець Аліреза Фірузджа програв іншому представнику США Хікару Накамурі - 0,5:3,5 (рахунок у матчі 0:3).

Турнірне становище учасників: Карлсен - 8 очок, Накамура - 7, Дін Ліжень - 6, Вашьє-Лаграв - 5, Непомнящий - 5, Каруана - 5, Гірі - 0, Фірузджа - 0.

У четвертому турі зустрінуться: Карлсен - Вашьє-Лаграв, Фірузджа - Каруана, Накамура - Непомнящий, Дін Ліжень - Гірі.

Нагадаємо, що суперники грають між собою матчі з чотирьох партій в рапід (по 15 хвилин + 10 секунд на кожний наступний хід) і переможець кожного отримує 3 очки. За рівного рахунку (2:2) грається "армагеддон". В цьому випадку переможець отримує 2 очки, переможений - 1. За результатами кругового турніру визначиться четвірка півфіналістів, яка зіграє в нокаут-фіналі. Півфінал, фінал і матч за третє місце розігруються в тому ж порядку.

На фото: Магнус Карлсен (fide.com).