Німецька футбольна ліга готова поновити чемпіонат і чекає дозволу керівництва країни

Якщо дозволять політики, то Бундесліга гратиме вже 9 травня.

Виконавчий директор Німецької футбольної ліги (DFL) Крістіан Зайферт заявив, що Бундесліга готова поновити матчі через два тижні, якщо на це погодяться в керівництві країни, повідомляє видання Kicker.

«Було багато розмов про дату поновлення матчів. Для нас ключовий момент в тому, що вирішать політично відповідальні люди. Не нам призначати дату. Якщо політики вирішать поновити чемпіонат 9 травня, ми будемо готові стартувати», - розповів Зайферт.

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Нагадаємо, останній матч Бундесліги зіграли 11 березня. Дата 9 травня для можливого поновлення чемпіонату фігурувати в пресі на початку тижня.

Лідером Бундесліги залишається «Баварія», яка на чотири очки випереджає найближчого переслідувача, дортмундську «Боруссію».

Фото: Kicker