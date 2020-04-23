У Мінську назвали нову дату початку жіночого чемпіонату Білорусі з футболу

Перший тур чемпіонату Білорусі з футболу серед жіночих команд сезону-2020 намічений на 30 квітня.

Про це стало відомо в ході сьогоднішнього засідання бюро Виконавчого комітету Асоціації білоруської федерації футболу (АБФФ), передає сайт відомства.

При цьому наголошується, що у футболісток, які контактували з можливими носіями вірусу COVID-19, результати тестів на його наявність виявилися негативними.

Таким чином, новий сезон жіночого чемпіонату Республіки Білорусь почнеться наступного четверга.

Як повідомлялося раніше, матчі першого туру змагання повинні були пройти 16-18 квітня. Однак, кілька футболісток, які беруть участь в турнірі, контактували з можливими носіями коронавірусу. Тому старт чемпіонату був відкладений.

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Нагадаємо, що чоловічий чемпіонат Білорусі з футболу проходить за розкладом.