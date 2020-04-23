Кіберспорт: Київ подав заявку на проведення турніру The International по Dota 2

Київ подав офіційну заявку на проведення 2021 року головного турніру кіберспорту - The International по Dota 2.

2020 року цей турнір має пройти у Стокгольмі. Про це повідомив Олександр Барабошко у Facebook.

"Київ офіційно подав заявку на проведення головного турніру кіберспорту — The International 2021 по Dota 2... У 2017 році Київ вже на високому рівні приймав Major по Dota 2 (престижний турнір, але дрібніший, ніж The International). Змагання пройшли в палаці "Україна". Віталий Волочай зміг об’єднати профільних людей з кіберспорту, фахово зі своєю командою підготувати заявку, я долучився з координацією між державними структурами", - йдеться в повідомленні.

Призовий фонд минулого року склав 34 млн доларів.

2020 року турнір згідно з планами має пройти в кінці серпня у Стокгольмі (Швеція), але поки невідомо, як саме він буде організований з урахуванням пандемії коронавірусу. Саме під час його фіналу і назвуть місто, яке прийме турнір 2021 року.

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Як повідомляє XSPORT, серед конкурентів Києва - Мінськ, заявку якого підтримало Міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що 2011 року українська команда Na'Vi стала першим в історії переможцем The International.

Фото: igromania