Кіберспорт: Київ подав заявку на проведення турніру The International по Dota 2
2020 року цей турнір має пройти у Стокгольмі. Про це повідомив Олександр Барабошко у Facebook.
"Київ офіційно подав заявку на проведення головного турніру кіберспорту — The International 2021 по Dota 2... У 2017 році Київ вже на високому рівні приймав Major по Dota 2 (престижний турнір, але дрібніший, ніж The International). Змагання пройшли в палаці "Україна". Віталий Волочай зміг об’єднати профільних людей з кіберспорту, фахово зі своєю командою підготувати заявку, я долучився з координацією між державними структурами", - йдеться в повідомленні.
Призовий фонд минулого року склав 34 млн доларів.
2020 року турнір згідно з планами має пройти в кінці серпня у Стокгольмі (Швеція), але поки невідомо, як саме він буде організований з урахуванням пандемії коронавірусу. Саме під час його фіналу і назвуть місто, яке прийме турнір 2021 року.
Як повідомляє XSPORT, серед конкурентів Києва - Мінськ, заявку якого підтримало Міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь.
Нагадаємо, що 2011 року українська команда Na'Vi стала першим в історії переможцем The International.
Фото: igromania